В российских кинотеатрах в прямом эфире покажут матч Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»

9 июля в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в прямом эфире покажут матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Посмотреть игру можно будет в 30 городах России. Адреса кинозалов и билеты — на «Афише».

Петербургский клуб подошел к матчу в статусе чемпиона страны, в апреле став победителем Российской премьер-лиги в четвертый раз подряд и в восьмой в истории. Московская команда в мае взяла Кубок России.

Вокруг игры ходили споры о месте проведения, но руководство Российского футбольного союза решило, что матч пройдет в Петербурге, на домашней арене «Зенита».

В 2022 году «Спартак» отметил столетний юбилей. По этому поводу «Афиша Daily» выпустила спецпроект, в котором рассказала, кто и как болеет за красно-белых.