Аэропорт Сочи запустил прямые рейсы в Шарджу

С 1 июля из аэропорта Сочи в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты) можно улететь прямым рейсом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Рейсы будут регулярными — четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Осуществляться перелеты будут на самолетах Sukhoi Superjet российского производства, которые вмещают 87 пассажиров.

Прямые рейсы из Сочи в Эмираты запустились в рамках расширения маршрутной сети, разработанной совместно с авиакомпанией «Россия».

По данным Ассоциации туроператоров России, Шарджа принимает российских туристов без ограничений. Для поездки в Дубай или Абу-Даби потребуются ПЦР-тест либо прохождение карантина.