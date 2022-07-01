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Задержание хоккеиста сборной, перенос распродажи IKEA и другие новости дня
20:44 дайджест
Маврикий отменяет коронавирусные ограничения для всех туристов 20:32
Власти США назвали 570 товаров из России, которые обложат повышенной импортной пошлиной в 35% 19:54
«Редакция»/YouTube
Путин поручил увековечить память этнографа Кнорозова, расшифровавшего письменность майя 19:15
Вратаря сборной России по хоккею задержали сотрудники военкомата 19:03
США впервые обогнали Россию по поставкам сжиженного газа в Европу 18:41
В Нововоронеже открыли новый памятник Аленке вместо «пугающего» 17:58
В Сан-Франциско более десяти беспилотных такси встали в пробку 17:54
Amy Hope Dermont/Flickr
Guided by Voices выпустили 36-й альбом «Tremblers and Goggles by Rank» 17:26
Пять лиц смерти в новом мини-альбоме Нашей Тани 17:17
J-Hope поделился новым треком «More» из творческого отпуска BTS 17:09
В РАМТе стартовал ежегодный летний марафон классического балета 16:59
Сотрудники аэропорта обнаружили 109 диких животных в чемоданах женщин, вылетавших из Бангкока 16:19
В России откроется летний лагерь «Шанс» для юных футболисток 15:57
Bellocqimages/Bauer-Griffin/Getty Images
Мэтт Деймон и Бен Аффлек приступили к съемкам фильма про Nike 15:54
Нейросеть, у которой есть сознание. Что сотрудник Google рассказал Dazed об ИИ LaMDA 15:28
Графику в некоторых кадрах финала «Очень странных дел» закончили за несколько часов до премьеры 14:59
Harajiev Smokes Virginia и «Спасибо» выпустили трек «Подорожник» 14:53
От «Джокера» до «Паразитов»: смотрим трейлер документалки про историю кино 14:52
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
IKEA перенесла старт массовой онлайн-распродажи с 1 июля на 5-е 13:58
Дайджест

Задержание хоккеиста сборной, перенос распродажи IKEA и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:44

Завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене. У него четвертая стадия рака, представители ФСБ забрали ученого, который питался через трубочку в вене, прямо из больницы.

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата в Петербурге. Его подозревают в уклонении от воинской обязанности.

С сегодняшнего дня, 1 июля, все россияне не смогут попасть на Украину без визы. Оформить ее можно в офисах компании VFS Global в восьми российских городах. Украинские диппредставительства перестали работать в России после начала «спецоперации».

Счетная палата предложила запретить льготную ипотеку на «однушки» и студии. В ведомстве заявили, что это «некомфортное жилье» и необходимо лишить его спроса.

Большую онлайн-распродажу товаров IKEA перенесли с 1 на 5 июля. Товаров на складах осталось много, распродавать их будут до последнего.

США впервые обогнали Россию по объему поставок сжиженного природного газа в Европу. Международное энергетическое агентство призывает ЕС сократить потребление газа, чтобы подготовиться к зиме.

Во Франции запретят давать растительным продуктам «мясные» названия. Производители вегетарианских блюд больше не смогут называть их «колбасками» или «стейками».

Сотрудники аэропорта Бангкока пресекли попытку контрабанды 109 диких животных. В двух чемоданах пассажирок они обнаружили 35 черепах, 50 ящериц, 2 белых дикобразов, 2 броненосцев и 20 змей.

Более десяти беспилотных такси встали в пробку на улицах ночного Сан-Франциско. Вероятно, в их системе произошел сбой, но пользователи соцсетей подозревают, что автомобили планируют забастовку.

От рака скончался 23-летний ютьюбер и Minecraft-стример Technoblade. Он написал последнее обращение к подписчикам, которое зачитал его отец.

Режиссеры «Очень странных дел» рассказали, что загрузили кадры с законченной графикой на сервера Netflix за несколько часов до премьеры финальных эпизодов сериала. Но зрители могли даже не заметить подвоха, потому что речь идет об эффектах всего в 20 сценах.

В Лос-Анджелесе стартовали съемки фильма Бена Аффлека про Nike. Картина расскажет о многомиллионном контракте бренда с Майклом Джорданом, а главные роли сыграют сам Аффлек и его друг детства Мэтт Деймон.

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