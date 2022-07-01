Задержание хоккеиста сборной, перенос распродажи IKEA и другие новости дня

Завлабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене. У него четвертая стадия рака, представители ФСБ забрали ученого, который питался через трубочку в вене, прямо из больницы.

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата в Петербурге. Его подозревают в уклонении от воинской обязанности.

С сегодняшнего дня, 1 июля, все россияне не смогут попасть на Украину без визы. Оформить ее можно в офисах компании VFS Global в восьми российских городах. Украинские диппредставительства перестали работать в России после начала «спецоперации».

Счетная палата предложила запретить льготную ипотеку на «однушки» и студии. В ведомстве заявили, что это «некомфортное жилье» и необходимо лишить его спроса.

Большую онлайн-распродажу товаров IKEA перенесли с 1 на 5 июля. Товаров на складах осталось много, распродавать их будут до последнего.

США впервые обогнали Россию по объему поставок сжиженного природного газа в Европу. Международное энергетическое агентство призывает ЕС сократить потребление газа, чтобы подготовиться к зиме.

Во Франции запретят давать растительным продуктам «мясные» названия. Производители вегетарианских блюд больше не смогут называть их «колбасками» или «стейками».

Сотрудники аэропорта Бангкока пресекли попытку контрабанды 109 диких животных. В двух чемоданах пассажирок они обнаружили 35 черепах, 50 ящериц, 2 белых дикобразов, 2 броненосцев и 20 змей.

Более десяти беспилотных такси встали в пробку на улицах ночного Сан-Франциско. Вероятно, в их системе произошел сбой, но пользователи соцсетей подозревают, что автомобили планируют забастовку.

От рака скончался 23-летний ютьюбер и Minecraft-стример Technoblade. Он написал последнее обращение к подписчикам, которое зачитал его отец.

Режиссеры «Очень странных дел» рассказали, что загрузили кадры с законченной графикой на сервера Netflix за несколько часов до премьеры финальных эпизодов сериала. Но зрители могли даже не заметить подвоха, потому что речь идет об эффектах всего в 20 сценах.

В Лос-Анджелесе стартовали съемки фильма Бена Аффлека про Nike. Картина расскажет о многомиллионном контракте бренда с Майклом Джорданом, а главные роли сыграют сам Аффлек и его друг детства Мэтт Деймон.