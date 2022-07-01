«Охота» Томаса Винтерберга в июле выйдет в повторный прокат в российских кинотеатрах

Психологическая драма «Охота» датского режиссера Томаса Винтерберга выйдет в повторный прокат в России 28 июля. Сообщение об этом появилось на сайте компании «Иноекино».

Показы будут приурочены к десятилетнему юбилею картины. Все сеансы пройдут на датском языке с русскими субтитрами. Список городов проката «Иноекино» обещает опубликовать ближе к дате релиза.

В центре повествования — история воспитателя детского сада Лукаса (Мадс Миккельсен), пережившего тяжелый развод и постепенно возвращающегося к нормальной жизни. Ситуация резко меняется, когда одна из его подопечных в детском саду затаивает на него обиду, а затем лжет, что Лукас ее домогался. Вскоре об этом узнает весь небольшой город, где он живет.