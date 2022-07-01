«Охота» Томаса Винтерберга в июле выйдет в повторный прокат в российских кинотеатрах

Психологическая драма «Охота» датского режиссера Томаса Винтерберга выйдет в повторный прокат в России 28 июля. Сообщение об этом появилось на сайте компании «Иноекино».
Показы будут приурочены к десятилетнему юбилею картины. Все сеансы пройдут на датском языке с русскими субтитрами. Список городов проката «Иноекино» обещает опубликовать ближе к дате релиза.
В центре повествования — история воспитателя детского сада Лукаса (Мадс Миккельсен), пережившего тяжелый развод и постепенно возвращающегося к нормальной жизни. Ситуация резко меняется, когда одна из его подопечных в детском саду затаивает на него обиду, а затем лжет, что Лукас ее домогался. Вскоре об этом узнает весь небольшой город, где он живет.
Предлагаем перечитать архивную заметку критика Анны Сотниковой, которая делилась впечатлениями от «Охоты» после Каннского кинофестиваля в 2012 году. Винтерберг представил свою картину в основной программе.
Тогда Миккельсен получил награду за лучшую мужскую роль, приз за технические достижения достался оператору Шарлотте Бруус Кристенсен. Сам режиссер забрал приз экуменического жюри.