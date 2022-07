Маврикий отменяет коронавирусные ограничения для всех туристов

С 1 июля 2022 года Маврикий отменяет все коронавирусные ограничения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Управление по продвижению туризма Маврикия.

Тест на COVID-19 по прилете больше не требуется — это касается как вакцинированных, так и невакцинированных путешественников. Также отменен двухнедельный карантин.

До поездки всем прибывающим рекомендовано заполнить цифровую туристическую форму Mauritius All in One. После этого будет сгенерирован PDF-документ с QR-кодом — его необходимо предъявить по прибытии в аэропорт Маврикия.

Также нужно заполнить иммиграционную карту высадки — ее вручат во время перелета на Маврикий. Его также необходимо предъявить после посадки.

Прямых рейсов из России нет, при этом туристические компании ожидают роста спроса, передает АТОР. Ассоциация называет островное государство достаточно дорогим местом для отдыха.

Самый быстрый способ добраться до него из России — перелет через Дубай, сообщает организация. Он будет стоить от 100 тыс. рублей на человека в обе стороны.