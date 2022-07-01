перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Задержание хоккеиста сборной, перенос распродажи IKEA и другие новости дня
20:44 дайджест
Маврикий отменяет коронавирусные ограничения для всех туристов 20:32
Власти США назвали 570 товаров из России, которые обложат повышенной импортной пошлиной в 35% 19:54
«Редакция»/YouTube
Путин поручил увековечить память этнографа Кнорозова, расшифровавшего письменность майя 19:15
Вратаря сборной России по хоккею задержали сотрудники военкомата 19:03
США впервые обогнали Россию по поставкам сжиженного газа в Европу 18:41
В Нововоронеже открыли новый памятник Аленке вместо «пугающего» 17:58
В Сан-Франциско более десяти беспилотных такси встали в пробку 17:54
Amy Hope Dermont/Flickr
Guided by Voices выпустили 36-й альбом «Tremblers and Goggles by Rank» 17:26
Пять лиц смерти в новом мини-альбоме Нашей Тани 17:17
J-Hope поделился новым треком «More» из творческого отпуска BTS 17:09
В РАМТе стартовал ежегодный летний марафон классического балета 16:59
Сотрудники аэропорта обнаружили 109 диких животных в чемоданах женщин, вылетавших из Бангкока 16:19
В России откроется летний лагерь «Шанс» для юных футболисток 15:57
Bellocqimages/Bauer-Griffin/Getty Images
Мэтт Деймон и Бен Аффлек приступили к съемкам фильма про Nike 15:54
Нейросеть, у которой есть сознание. Что сотрудник Google рассказал Dazed об ИИ LaMDA 15:28
Графику в некоторых кадрах финала «Очень странных дел» закончили за несколько часов до премьеры 14:59
Harajiev Smokes Virginia и «Спасибо» выпустили трек «Подорожник» 14:53
От «Джокера» до «Паразитов»: смотрим трейлер документалки про историю кино 14:52
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
IKEA перенесла старт массовой онлайн-распродажи с 1 июля на 5-е 13:58

Власти США назвали 570 товаров из России, которые обложат повышенной импортной пошлиной в 35%

Денис Ламехов
Сегодня в 19:54

Конгресс Соединенных Штатов перечислил 570 товаров из России, которые обложат повышенной импортной пошлиной в 35%. Перечень опубликован в официальном журнале правительства США. На это обратил внимание РБК.

Ограничения начнут действовать в конце июля. Среди товаров в списке — сталь, несколько видов продукции из алюминия, ряд минералов и руд (в том числе соль), химические соединения (технические кислоты, карбонаты и т. д.), резина, древесина, бумага и компоненты авиационной техники.

Решение не коснулось палладия, никеля, титана и другой продукции, от которой американская сторона зависит в значительной степени, отмечает РБК.

Ограничение введено после того, как в апреле Конгресс США отменил для России режим наибольшего благоприятствования в торговле. В поддержку инициативы высказались 420 конгрессменов, против проголосовали трое.

После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден установил конкретный перечень товаров — в противном случае отмена существовавшего торгового режима привела бы к повышению импортных пошлин практически на все товары из России.

События недели на afisha.ru
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
классика
Высокий класс Хиблы Герзмава
Оперная дива и ее ученики перешагивают рампу
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Школа волшебства
Приквел истории об учительнице, превращающейся ночью в колдунью
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Конгресс США
Люди
Джозеф Байден
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить