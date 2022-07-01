Власти США назвали 570 товаров из России, которые обложат повышенной импортной пошлиной в 35%

Конгресс Соединенных Штатов перечислил 570 товаров из России, которые обложат повышенной импортной пошлиной в 35%. Перечень опубликован в официальном журнале правительства США. На это обратил внимание РБК.

Ограничения начнут действовать в конце июля. Среди товаров в списке — сталь, несколько видов продукции из алюминия, ряд минералов и руд (в том числе соль), химические соединения (технические кислоты, карбонаты и т. д.), резина, древесина, бумага и компоненты авиационной техники.

Решение не коснулось палладия, никеля, титана и другой продукции, от которой американская сторона зависит в значительной степени, отмечает РБК.

Ограничение введено после того, как в апреле Конгресс США отменил для России режим наибольшего благоприятствования в торговле. В поддержку инициативы высказались 420 конгрессменов, против проголосовали трое.

После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден установил конкретный перечень товаров — в противном случае отмена существовавшего торгового режима привела бы к повышению импортных пошлин практически на все товары из России.