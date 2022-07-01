Вратаря сборной России по хоккею задержали сотрудники военкомата

В Петербурге сотрудники военкомата задержали хоккеиста, вратаря российской сборной Ивана Федотова. Об этом сообщает Sport Express.

По данным телеграм-канала Baza, Федотова подозревают в уклонении от воинской обязанности. Хоккеисту на данный момент 25 лет, призывной возраст в России заканчивается в 27 лет.

Официальных комментариев со стороны спортсмена пока не было. Что будет дальше, тоже неясно. За уклонение от службы в армии ему может грозить 328-я статья УК РФ.

Иван Федотов играет на позиции вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» и сборной России. В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, после чего подписал контракт с «Филадельфией».