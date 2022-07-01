Путин поручил увековечить память этнографа Кнорозова, расшифровавшего письменность майя

Президент России Владимир Путин поручил увековечить память советского ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего иероглифическую письменность майя. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подписал соответствующий указ. Правительству предстоит за три месяца разработать меры, которые увековечили бы память этнографа, а также подготовить план празднования его столетнего юбилея — он будет отмечаться 19 ноября.

Кнорозов — один из самых известных советских ученых в мире. Он родился в 1922 году в Харькове, в 26 лет окончил исторический факультет МГУ. Интересовался шаманскими практиками, затем — иероглификой майя.

Предварительный отчет о дешифровке Кнорозов опубликовал в журнале «Советская этнография» в 1952 году. Спустя три года вышла его статья «Система письма древних майя».

В 1963 году увидела свет монография «Письменность индейцев майя» со словарем и каталогом знаков. В 1975-м были выпущены «Иероглифические рукописи майя». Кнорозов скончался в 1999 году в Петербурге.

В Мексике ученому установили два памятника: в Канкуне и Мериде, столице мексиканского штата Юкатан, основанной испанским конкистадором Франсиско де Монтехо в 1542 году на развалинах большого поселения майя.

Предлагаем перечитать отрывок из книги «Разгадка кода майя», вышедшей осенью 2021 года. Он посвящен личности и работе Юрия Кнорозова.