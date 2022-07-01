США впервые обогнали Россию по поставкам сжиженного газа в Европу

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что экспорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз в июне 2022 года впервые превысил поставки России. Его слова приводит Forbes.

Он заявил, что причина тому — резкое сокращение поставок российской стороной, и призвал ЕС уменьшить потребление газа, чтобы подготовиться к зиме.

В середине июня «Газпром» сообщил, что снизит поставки газа по «Северному потоку-1» на 40% из‑за задержки с ремонтом оборудования компанией Siemens. C 11 по 21 июля поставки по газопроводу будут полностью остановлены для проведения планового ремонта.

В Siemens ответили, что задержки не оправдывают «столь сильного сокращения» перекачки. Согласно подсчетам Bloomberg, сейчас экспорт СПГ из России покрывает порядка 40% потребностей Европы в этом виде топлива.