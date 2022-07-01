В Сан-Франциско более десяти беспилотных такси встали в пробку

Беспилотным такси разрешено ездить по городу с 22:00 до 5:00. The Last Driver License Holder полагает , что это произошло из‑за сбоя, но точные причины неизвестны. Автомобили заблокировали перекресток и улицу, и сотрудникам Cruise Automation пришлось вручную уезжать на них в депо.

Из‑за системного сбоя более десяти беспилотных такси Cruise Automation встали в пробку на ночных улицах Сан-Франциско. Фотографии дорожного затора выложил пользователь Reddit Seansinha.

Комментаторы в шутку предположили, что такси-беспилотники «собрались вместе, чтобы уничтожить людей» или «бастовать», а некоторые удивились, что автомобили без людей уже могут ездить по городу и перевозить людей.

Власти Москвы планировали запустить беспилотные такси на «некоторых маршрутах» до конца 2022 года.