Пять лиц смерти в новом мини-альбоме Нашей Тани

Смарт-поп-исполнительница Наша Таня выпустила мини-альбом «Пять лиц». За продюсирование отвечали Денис Кекс, Nuar и Куок. С миксом помогли Satan Hussein и Master Creamy.

«Пять треков складываются в теорию, которую я построила, чтобы изучить самые яркие пятна жизни. Ничто не стимулирует жизнь лучше, чем постоянное осязание ее конечности. Memento mori. Привычная культура боится смерти, избегает ее, запрещает, зажмуривается. Но как захватывающе разложить на столе инструменты и препарировать термин. Разобрать понятие на детальки, повертеть в руках и собрать из них новое содержание. Если смерть — это не только пресловутый свет в конце тоннеля и вечное забвение, может, она не так страшна? А может, она намного страшнее?» — писала Наша Таня о пластинке.