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Пять лиц смерти в новом мини-альбоме Нашей Тани

Семён Гудошников
Сегодня в 17:17

Смарт-поп-исполнительница Наша Таня выпустила мини-альбом «Пять лиц». За продюсирование отвечали Денис Кекс, Nuar и Куок. С миксом помогли Satan Hussein и Master Creamy.

«Пять треков складываются в теорию, которую я построила, чтобы изучить самые яркие пятна жизни. Ничто не стимулирует жизнь лучше, чем постоянное осязание ее конечности. Memento mori. Привычная культура боится смерти, избегает ее, запрещает, зажмуривается. Но как захватывающе разложить на столе инструменты и препарировать термин. Разобрать понятие на детальки, повертеть в руках и собрать из них новое содержание. Если смерть — это не только пресловутый свет в конце тоннеля и вечное забвение, может, она не так страшна? А может, она намного страшнее?» — писала Наша Таня о пластинке.

Дебютный альбом Нашей Тани — «Who Broke My Glasses?» — вышел в 2020 году. О ее следующем лонгплее «Не потеряй свое волшебство» 2021 года «Афиша» писала: «альбом состоит из мягких, романтичных бедрум-поп-историй вчерашней школьницы, чьи оригинальные мысли часто меркнут в хороводах мишуры и розовых облаков». Другую Нашу Таню, с более мрачным и резким звучанием, можно найти в песнях «Дориан Грей», «Намордник» и «Подруга». Все три, как и новый альбом, — о темных сторонах личности и жизни.

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