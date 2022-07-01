Guided by Voices выпустили 36-й альбом «Tremblers and Goggles by Rank»

На пластинку попали 10 треков. Среди них — вышедшие весной синглы «Alex Bell» и «Unproductive Funk» . Для коллектива это уже вторая большая студийная работа с начала 2022 года — 4 марта увидел свет альбом Guided by Voices «Crystal Nuns Cathedral».

Одна из самых плодовитых групп в жанре альтернативного рока Guided by Voices выпустила 36-й альбом «Tremblers and Goggles by Rank». Послушать его можно здесь .

Если добавить к записям группы сольные альбомы ее фронтмена и автора текстов Роберта Полларда, то общее число работ с его участием достигнет 58.

При всем богатстве бэк-каталога Guided by Voices ключевыми принято считать пластинки «Bee Thousand», «Alien Lanes» (обе вышли в 1994-м) и «Do the Collapse» (1999).

За почти сорокалетнюю историю коллектив дважды распадался — в 2004 году и в 2014-м. Предлагаем перечитать архивный материал музыкального журналиста Олега Соболева, приуроченный к последнему из двух подобных событий.