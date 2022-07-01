В Нововоронеже открыли новый памятник Аленке вместо «пугающего»

В Нововоронеже открыли новый арт-объект «Аленка» на месте «пугающего» памятника, который был демонтирован. Об этом сообщается в телеграм-канале Нововоронежской АЭС.
«Сегодня, во время Первого городского фольклорного праздника „Истоки“, открылся арт-объект „Аленка“», — говорится в сообщении.
На этот раз скульптура выглядит более дружелюбно.
Так выглядел предыдущий памятник, который в народе получил звание «пугающего».
Изначально арт-объект «Аленка» появился в честь 250-летия села Новая Аленовка. По легенде, девушка по имени Аленка основала эту деревню: она пришла на Дон, нашла красивое место у ручья и позвала туда людей.
Памятник был установлен в Нововоронеже 18 декабря 2021 года. Скульптура с выразительным взглядом напугала местных жителей и быстро стала мемом. Спустя четыре дня после установки его демонтировали.
Власти рассказывали, что после демонтажа в мэрию поступило несколько десятков звонков от желающих приобрести «страшную Аленку». В феврале «пугающую Аленку» продали на аукционе за 2,6 млн рублей.