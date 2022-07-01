В Нововоронеже открыли новый памятник Аленке вместо «пугающего»

В Нововоронеже открыли новый арт-объект «Аленка» на месте «пугающего» памятника, который был демонтирован. Об этом сообщается в телеграм-канале Нововоронежской АЭС.

«Сегодня, во время Первого городского фольклорного праздника „Истоки“, открылся арт-объект „Аленка“», — говорится в сообщении.

На этот раз скульптура выглядит более дружелюбно.