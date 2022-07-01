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В РАМТе стартовал ежегодный летний марафон классического балета

Виктория Шанина
Сегодня в 16:59

1 июля на сцене РАМТа начинаются «Летние балетные сезоны» — ежегодный марафон классического балета, который продлится до конца августа. За 59 дней будет сыграно 72 спектакля.

В этом году в афише проекта 16 классических постановок:


  • «Лебединое озеро» (по традиции, этот балет открывает «Сезоны» и завершает их), «Спящая красавица» и «Щелкунчик» П.И.Чайковского;
  • «Жизель» Адольфа Адана;
  • «Ромео и Джульетта» и «Золушка» Сергея Прокофьева;
  • «Дон Кихот» и «Баядерка» Людвига Минкуса;
  • «Эсмеральда» Цезаря Пуни;
  • «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева;
  • «Чиполлино» Карена Хачатуряна;
  • «Кармен» Жоржа Бизе;
  • «Пахита» Эдуара Дельдевеза;
  • «Шопениана» Фредерика Шопена;
  • «Шахерезада» Н.А.Римского-Корсакова;
  • «Половецкие пляски» А.П.Бородина.

Открывают «Летние балетные сезоны» гастроли балетной труппы Марийского академического театра оперы и балета под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Республики Марий Эл Константина Иванова. Коллектив привозит в Москву 7 спектаклей и танцует на «Сезонах» с 1 по 12 июля.

Все спектакли идут в сопровождении оркестра. Билеты можно купить по ссылке, цена — от 500 до 5000 рублей.

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