В РАМТе стартовал ежегодный летний марафон классического балета

1 июля на сцене РАМТа начинаются «Летние балетные сезоны» — ежегодный марафон классического балета, который продлится до конца августа. За 59 дней будет сыграно 72 спектакля.

В этом году в афише проекта 16 классических постановок:

«Лебединое озеро» (по традиции, этот балет открывает «Сезоны» и завершает их), «Спящая красавица» и «Щелкунчик» П.И.Чайковского;

«Жизель» Адольфа Адана;

«Ромео и Джульетта» и «Золушка» Сергея Прокофьева;

«Дон Кихот» и «Баядерка» Людвига Минкуса;

«Эсмеральда» Цезаря Пуни;

«Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева;

«Чиполлино» Карена Хачатуряна;

«Кармен» Жоржа Бизе;

«Пахита» Эдуара Дельдевеза;

«Шопениана» Фредерика Шопена;

«Шахерезада» Н.А.Римского-Корсакова;

«Половецкие пляски» А.П.Бородина.

Открывают «Летние балетные сезоны» гастроли балетной труппы Марийского академического театра оперы и балета под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Республики Марий Эл Константина Иванова. Коллектив привозит в Москву 7 спектаклей и танцует на «Сезонах» с 1 по 12 июля.

Все спектакли идут в сопровождении оркестра. Билеты можно купить по ссылке, цена — от 500 до 5000 рублей.