В России откроется летний лагерь «Шанс» для юных футболисток

S7 Airlines и футбольный клуб GirlPower откроют бесплатный летний лагерь «Шанс» для перспективных молодых футболисток со всей России. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

GirlPower выберет двадцать девушек от 16 до 20 лет из разных регионов, а потом их привезут базу S7 Training в Подмосковье. Это большой учебно-тренировочный комплекс с отелем, рестораном, спортивной базой, бассейном, тренажерным залом и зоной отдыха.

В течение двух недель участницы будут жить и заниматься футболом под наблюдением тренеров женских команд «Динамо», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Чертаново» и «Строгино». После этого пройдет отбор в профессиональные команды, где у юных футболисток появится шанс попасть в большой женский футбол.

Для того, чтобы попасть в «Шанс», нужно заполнить анкету, выполнить тестовые задания и пройти онлайн-интервью. Заявки принимаются до 25 июля.

«И авиация, и футбол считаются традиционно „мужскими“ сферами. Мы же хотим помочь разрушить эти стереотипы, показать девушкам, что им многое под силу, а остальным — как много среди женщин талантливых пилотов, инженеров, футболисток, машинисток, если отбросить изжившие себя гендерные установки», — сказали в S7 Airlines.