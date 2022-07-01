Harajiev Smokes Virginia и «Спасибо» выпустили трек «Подорожник»

Казанские инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia выпустили вместе с московской группой «Спасибо» трек «Подорожник». Послушать его можно здесь.
По словам музыкантов, получилась песня, под которую хочется танцевать с друзьями, слова которой хочется кричать с близкими людьми.
Неделю назад Harajiev Smokes Virginia представили антиутопичный клип на песню «От первого лица», записанную с рэпером Усал. В нем показаны мрачные пейзажи спальных районов, отряды темных сил, стирающие память жителей многоэтажек, и парень, который пытается уберечь своих близких.