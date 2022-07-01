перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России откроется летний лагерь «Шанс» для юных футболисток 15:57
Мэтт Деймон и Бен Аффлек приступили к съемкам фильма про Nike 15:54
Нейросеть, у которой есть сознание. Что сотрудник Google рассказал Dazed об ИИ LaMDA 15:28
Графику в некоторых кадрах финала «Очень странных дел» закончили за несколько часов до премьеры 14:59
Harajiev Smokes Virginia и «Спасибо» выпустили трек «Подорожник» 14:53
От «Джокера» до «Паразитов»: смотрим трейлер документалки про историю кино 14:52
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
IKEA перенесла старт массовой онлайн-распродажи с 1 июля на 5-е 13:58
Во Франции запретили давать растительным продуктам «мясные» названия 13:45
Счетная палата предложила запретить льготную ипотеку на «однушки» и студии 12:52
Москвичи в рамках арт-акции смогут утопить свои печали в Нагатинском затоне 12:26
23-летний Minecraft-ютьюбер Technoblade умер от рака. Последнее обращение прочитал его отец 12:08
Завлабораторией НГУ заподозрили в госизмене и задержали в больнице. У ученого четвертая стадия рака 11:22
«ЮЮЮ»/«ВКонтакте»
«ЮЮЮ» выпустила трек об актуальном «Фрисби» 10:58
На фестивале гонок «Garage Игора Драйв» в Петербурге выступят «Моя Мишель», Niletto, L’One и «Звери» 10:53
Моргенштерн* купил билет в Россию 10:24
«Уколь» записал свой второй EP «Шалала» 9:58
Gleb Albovsky/Unsplash
Для россиян, въезжающих на Украину, начал действовать визовый режим 8:55
В Минюсте пояснили, за что признают иноагентами: за критику политики РФ и поддержку «Мемориала»* Вчера в 22:57
Warner Bros. объявила даты выхода сиквелов «Дюны» и «Годзилла против Конга» Вчера в 21:31
Мораторий Эрмитажа на выставки не коснется Китая и еще ряда стран: музей готовит проект в КНР Вчера в 21:08

Harajiev Smokes Virginia и «Спасибо» выпустили трек «Подорожник»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:53

Казанские инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia выпустили вместе с московской группой «Спасибо» трек «Подорожник». Послушать его можно здесь.

По словам музыкантов, получилась песня, под которую хочется танцевать с друзьями, слова которой хочется кричать с близкими людьми.

Неделю назад Harajiev Smokes Virginia представили антиутопичный клип на песню «От первого лица», записанную с рэпером Усал. В нем показаны мрачные пейзажи спальных районов, отряды темных сил, стирающие память жителей многоэтажек, и парень, который пытается уберечь своих близких.

События недели на afisha.ru
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
классика
Высокий класс Хиблы Герзмава
Оперная дива и ее ученики перешагивают рампу
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить