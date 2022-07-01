От «Джокера» до «Паразитов»: смотрим трейлер документалки про историю кино

Вышел дублированный трейлер документального фильма «История кино: Новое поколение» («The Story of Film: A New Generation»). Посмотреть его можно на ютьюб-канале «Русский репортаж».

Картину снял известный ирландский киновед и режиссер Марк Казинс. Он собрал в документалке самые важные события мирового кинематографа за последние десять лет.

В частности, лента расскажет о значимых картинах прошлой декады от «Джокера» до «Паразитов», мировых трендах кино в цифровую эпоху и кинофестивалях мира.

«Как трансформируется кинематограф в эпоху пандемии и стриминговых платформ, что ожидает его в будущем? К каким сюрпризам стоит готовиться бесчисленной армии фанатов „важнейшего из искусств“?» — говорится в релизе фильма.