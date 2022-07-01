От «Джокера» до «Паразитов»: смотрим трейлер документалки про историю кино

Вышел дублированный трейлер документального фильма «История кино: Новое поколение» («The Story of Film: A New Generation»). Посмотреть его можно на ютьюб-канале «Русский репортаж».
Картину снял известный ирландский киновед и режиссер Марк Казинс. Он собрал в документалке самые важные события мирового кинематографа за последние десять лет.
В частности, лента расскажет о значимых картинах прошлой декады от «Джокера» до «Паразитов», мировых трендах кино в цифровую эпоху и кинофестивалях мира.
«Как трансформируется кинематограф в эпоху пандемии и стриминговых платформ, что ожидает его в будущем? К каким сюрпризам стоит готовиться бесчисленной армии фанатов „важнейшего из искусств“?» — говорится в релизе фильма.
Мировая премьера «Истории кино: Новое поколение» состоялась на Каннском кинофестивале. В России картину показали в июне на фестивале документального кино Beat Film Festival 2022.
В российском кинопрокате лента появится 11 августа. Посмотреть ее можно будет в двух вариантах: на русском языке и на английском с русскими субтитрами.