IKEA перенесла старт массовой онлайн-распродажи с 1 июля на 5-е

Массовая онлайн-распродажа товаров IKEA, оставшихся в России, начнется 5 июля, а не 1-го, как сообщалось ранее. Об этом «Известиям» рассказала сотрудница компании.

По ее словам, товаров на складах осталось много, распродавать их будут до последнего. Скидок во время массового сейла не предвидится. Сотрудники отметили, что магазины и сервисные центры будут работать до 31 августа.

3 марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, а в середине июня сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников шведского производителя уволят, принадлежащие ему торговые центры «Мега» продолжат работать.

Оставшиеся на складах товары пока могут купить лишь сотрудники. Закрытая распродажа стартовала 27 июня.