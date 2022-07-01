Во Франции запретили давать растительным продуктам «мясные» названия

1 октября во Франции начнет действовать запрет на «мясные» названия растительных продуктов, передает The Local France. Это значит, что производители вегетарианских продуктов не смогут назвать свои блюда «колбасками» или «стейками».

Глава торговой ассоциации животноводов и мясокомбинатов Interbev Жан-Франсуа Гиар назвал запрет «важным шагом в пользу прозрачности информации для потребителей, а также сохранения нашей продукции и ноу-хау».

Ограничительные меры будут применяться только к продуктам французского производства. Ассоциация ученых и медиков ONAV, специализирующаяся на альтернативном мясе, заявила, что эта мера явно предназначена для защиты экономических интересов мясной промышленности, мешает продвижению растительной продукции и тем самым способствует ухудшению климата.

В остальных странах Евросоюза нет запрета на использование названий, которые используются в мясной продукции, для вегетарианских продуктов. В 2020 году предложение такого запрета было отклонено.