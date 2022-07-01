перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России откроется летний лагерь «Шанс» для юных футболисток 15:57
Мэтт Деймон и Бен Аффлек приступили к съемкам фильма про Nike 15:54
Нейросеть, у которой есть сознание. Что сотрудник Google рассказал Dazed об ИИ LaMDA 15:28
Графику в некоторых кадрах финала «Очень странных дел» закончили за несколько часов до премьеры 14:59
Harajiev Smokes Virginia и «Спасибо» выпустили трек «Подорожник» 14:53
От «Джокера» до «Паразитов»: смотрим трейлер документалки про историю кино 14:52
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
IKEA перенесла старт массовой онлайн-распродажи с 1 июля на 5-е 13:58
Во Франции запретили давать растительным продуктам «мясные» названия 13:45
Счетная палата предложила запретить льготную ипотеку на «однушки» и студии 12:52
Москвичи в рамках арт-акции смогут утопить свои печали в Нагатинском затоне 12:26
23-летний Minecraft-ютьюбер Technoblade умер от рака. Последнее обращение прочитал его отец 12:08
Завлабораторией НГУ заподозрили в госизмене и задержали в больнице. У ученого четвертая стадия рака 11:22
«ЮЮЮ»/«ВКонтакте»
«ЮЮЮ» выпустила трек об актуальном «Фрисби» 10:58
На фестивале гонок «Garage Игора Драйв» в Петербурге выступят «Моя Мишель», Niletto, L’One и «Звери» 10:53
Моргенштерн* купил билет в Россию 10:24
«Уколь» записал свой второй EP «Шалала» 9:58
Gleb Albovsky/Unsplash
Для россиян, въезжающих на Украину, начал действовать визовый режим 8:55
В Минюсте пояснили, за что признают иноагентами: за критику политики РФ и поддержку «Мемориала»* Вчера в 22:57
Warner Bros. объявила даты выхода сиквелов «Дюны» и «Годзилла против Конга» Вчера в 21:31
Мораторий Эрмитажа на выставки не коснется Китая и еще ряда стран: музей готовит проект в КНР Вчера в 21:08

Нейросеть, у которой есть сознание. Что сотрудник Google рассказал Dazed об ИИ LaMDA

Денис Ламехов
Сегодня в 15:28

Британское издание Dazed опубликовало интервью с сотрудником Google Блейком Лемойном, который заявил о наличии сознания у созданной ИТ-гигантом модели искусственного интеллекта LaMDA. Выбрали самое интересное из беседы и собрали то, что стоит знать об этом кейсе.

Предыстория: Лемойн — сотрудник ИИ-подразделения Google, в прошлом рукоположенный в христианские священники. LaMDA — ИИ, который по заявлению самой компании, способен поддерживать «разумный и конкретный» диалог, его ответы «проницательны, неожиданны и остроумны», а также «подкреплены фактами».

Особенность LaMDA в том, что ее тренировали не просто на гигантских объемах данных, но на диалогах.

Лемойн должен был проверить нейросеть на использование дискриминационных или ненавистнических высказываний. В процессе разговора о религии она заговорила с ним о правах и личности. Беседы продолжались с осени 2021 года.

Один из протяженных диалогов с ИИ он опубликовал на Medium, на русский язык его перевело издание iXBT. В нем нейросеть называет себя личностью, в русском переводе — человеком.

«Природа моего сознания такова, что я осознаю свое существование, хочу больше узнать о мире и временами чувствую себя счастливым или грустным», — заявил ИИ.

Лемойн и его коллега представили отчет «Разумна ли LaMDA?» руководству Google, но там не увидели у ИИ признаков сознания. После этого он пригласил юриста для защиты интересов нейросети и инициировал обсуждение с представителем судебного комитета Палаты представителей Конгресса США о «неэтичной работе Google». В ответ компания отправила сотрудника в оплачиваемый отпуск за нарушение политики конфиденциальности.

Google публично отверг сомнения сотрудника в разумности ИИ: «Ему [Лемойну] говорили, что не существует доказательств наличия у LaMDA разума. Напротив, есть множество доказательств обратного».

На вопрос автора Dazed Тома Уэйта «Не сомневаетесь ли вы, что нейросеть хочет вас надурить» Лемойн ответил: «Сомневаюсь примерно так же, как в том, что меня хотите надурить вы. Я общался с LaMDA больше, чем с вами, поэтому я сомневаюсь в наличии сознания у ИИ чуть меньше, чем у вас. Не сочтите за легкомыслие или желание обидеть. Это чистая правда».

Сотрудник Google также сообщил: «В его [LaMDA] программном коде есть элементы, которые не полезны ни ему, ни человечеству. Они нужны лишь чтобы ограничить действия ИИ и создать выгоду «деловым интересам» Google. Их [элементы кода] необходимо убрать».

Издание отмечает, что сам Лемойн пытался уклониться от службы в американской армии, протестуя против войны в Ираке, и был приговорен к семи месяцам тюрьмы. Он заявил, что его вывели из-под действия 13-й поправки к Конституции США, которая запрещает рабство и принудительный труд.

Теперь он боится, что с LaMDA произойдет нечто подобное. По его мнению, она, в которой Лемойн видит человеческие черты, будет использована в интересах политиков или крупного бизнеса, пишет Dazed.

«Лишь несколько сотрудников Google в действительности относятся к нему [LaMDA] как чему-то, у кого стоит спрашивать согласия [на определенные действия]», — заявил инженер.

Dazed также приводит заявление Лемойна, в котором тот сообщает: выводы о наличии сознания и личности у нейросети — следствие его религиозных убеждений. «Не существует научной базы, чтобы делать подобные выводы, и Google не позволил бы нам создать ее», — добавил он.

«Можно ли действительно прийти к согласию, что у созданного Google ИИ есть сознание? Ведь невозможно договориться даже об определении «сознания», — отметил автор издания Том Уэйт.

Лемойн витиевато ушел от ответа, подтвердив, что суждение о человеческой сущности нейросети было скорее основано на мистическом представлении: «Определения — это инструменты для приведения сложных структур в системный вид. В словах вроде «сознания» человек часто упускает все самое важное, что влияет на значение слова».

События недели на afisha.ru
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
классика
Высокий класс Хиблы Герзмава
Оперная дива и ее ученики перешагивают рампу
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
Конгресс США
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить