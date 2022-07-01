Счетная палата предложила запретить льготную ипотеку на «однушки» и студии

Счетная палата предложила не выдавать льготную ипотеку на однокомнатные квартиры и студии. Таким образом хотят лишить такое «некомфортное жилье» спроса, передает РИА «Новости» слова аудитора ведомства Натальи Труновой.

«Государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случае, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — сказала Трунова.

По ее словам, из‑за этого однокомнатные квартиры и студии становятся самыми покупаемыми и увеличивают свои доли на рынке жилья, а запрет льготной ипотеки на них «улучшит комфортность условий проживания граждан в новом жилье».

Сейчас в России действуют четыре программы льготной ипотеки — «семейная», «дальневосточная», а также на новостройки.