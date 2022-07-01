Москвичи в рамках арт-акции смогут утопить свои печали в Нагатинском затоне

7 июля на пирсе Лодочной станции в Москве художница Марина Звягинцева проведет арт-акцию «Утопи свои печали». Об этом «Афише Daily» рассказали ее представители.
Участникам нужно будет взять один из камней, окрашенных авторской техникой «биотипия». Их цвета символизируют «депрессию», «злость», «уныние» и «гнев». Посетители подпишут «договор о расторжении отношений» с выбранной эмоцией и отправятся на пирс. В его конце установлена открытая дверь, через которую нужно будет выбросить камень и «утопить свои печали» в воде.
«Мы устали от гнева, раздражения, иногда нас охватывает грусть и тоска. А порой нас угнетает одиночество, мы в отчаянии. Мы хотим избавиться от них, но нам страшно. Я предлагаю „снять камень с души“ и выбросить его в воду», — сказала Звягинцева.
В своей работе Марина использовала безопасную для окружающей среды краску, которую применяют для керамической посуды. Каждый созданный ею камень уникален — это отсылка к тому, что люди переживают эмоции по-своему, хоть и называются они для всех одинаково.
Арт-акция начнется в 16.00 с перформанса. Актеры Иван Горячев и Юнона Захарьева откроют на пирсе «портал», через который зрители смогут выплескивать свои негативные эмоции. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Марина Звягинцева — одна из основоположниц паблик-арта в России. Основной ее темой, начиная с персональной выставки в 2020 году, являются «Запертые чувства». Художница экспериментирует с новыми медиумами: оживляет свои картины с помощью медиапроекций, создает арт-инсталляции из труб и апсайкл-коллекции из использованных предметов, скрещивает фотографию и видеопроекции. Марина дважды номинировалась на премию Кандинского, премии «Инновация» и «АрхиWood».