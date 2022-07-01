Москвичи в рамках арт-акции смогут утопить свои печали в Нагатинском затоне

7 июля на пирсе Лодочной станции в Москве художница Марина Звягинцева проведет арт-акцию «Утопи свои печали». Об этом «Афише Daily» рассказали ее представители.

Участникам нужно будет взять один из камней, окрашенных авторской техникой «биотипия». Их цвета символизируют «депрессию», «злость», «уныние» и «гнев». Посетители подпишут «договор о расторжении отношений» с выбранной эмоцией и отправятся на пирс. В его конце установлена открытая дверь, через которую нужно будет выбросить камень и «утопить свои печали» в воде.

«Мы устали от гнева, раздражения, иногда нас охватывает грусть и тоска. А порой нас угнетает одиночество, мы в отчаянии. Мы хотим избавиться от них, но нам страшно. Я предлагаю „снять камень с души“ и выбросить его в воду», — сказала Звягинцева.