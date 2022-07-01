23-летний Minecraft-ютьюбер Technoblade умер от рака. Последнее обращение прочитал его отец

От рака скончался 23-летний ютьюбер и стример, игравший в Minecraft, Technoblade. Больше года он боролся с опухолью в плече.

На его ютьюб-канале вышло видео, в котором Technoblade (настоящее имя Алекс) попрощался с подписчиками. Последнее обращение вместо стримера зачитал его отец. «Если вы смотрите это, то я мертв» — слова, с которых начинается прощание.