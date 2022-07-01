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23-летний Minecraft-ютьюбер Technoblade умер от рака. Последнее обращение прочитал его отец

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:08

От рака скончался 23-летний ютьюбер и стример, игравший в Minecraft, Technoblade. Больше года он боролся с опухолью в плече.

На его ютьюб-канале вышло видео, в котором Technoblade (настоящее имя Алекс) попрощался с подписчиками. Последнее обращение вместо стримера зачитал его отец. «Если вы смотрите это, то я мертв» — слова, с которых начинается прощание.

Это обращение Алекс написал за восемь часов до смерти. Он поблагодарил свою аудиторию, назвал последние годы своей жизни самыми лучшими и сказал, что в любой из ста жизней хотел бы снова стать Technoblade.

Отец Алекса назвал покойного сына «самым удивительным ребенком, о котором родители могли бы мечтать». В конце видео появляются слова матери Technoblade: она отметила храбрость и стойкость сына.

На ютьюб-канал Technoblade подписаны 10,5 млн пользователей.

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