«ЮЮЮ» выпустили трек об актуальном «Фрисби»

«Фрисби» рассказывает, что за последние десятилетия ничего не изменилось ни глобально, ни в умах людей. Группа не пытается заниматься критикой, а только фиксирует происходящее.

Группа «ЮЮЮ», придуманная при участии гитариста «Мумий Тролль» Артема Крицина, представила рок-песню «Фрисби». Релиз, который можно послушать здесь , музыканты отметили за кружкой пива.

«ЮЮЮ — это ироничный поп-рок в духе школы многострадального русского рока, но с каплей цинизма», — так себя описывают сами участники группы. В своей музыке они переосмысляют рок-музыку рубежа 90-х и 2000-х годов.

Название группы не отсылает к песне «Мумий Тролль» «Делай Ю-Ю» и названа тремя «Ю» по другой причине. «Не теряйте третью „Ю“», — написал Крицин. В июне инструменталист пообещал новую музыку, концерты и «поиски приключений на свою голову».