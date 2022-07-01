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Моргенштерн* купил билет в Россию

Семён Гудошников
Сегодня в 10:24

Моргенштерн* купил билет из Праги в Москву с пересадкой в Дубае. Фотографию билетной квитанции он опубликовал в инстаграм-сторис**. По всей видимости, музыкант должен прилететь в Домодедово сегодня, 1 июля, в 14.25 рейсом EK133 авиакомпании Emirates.

«Бронируйте столики в „Кайфе“, кажется что‑то будет», — сказал Моргенштерн в сторис и показал российский паспорт. На следующей записи в соцсети артист опубликовал фотографию выхода на посадку в аэропорту, подписав ее: «„Кайф“, я тебя спасу».

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что рэпер якобы торгует наркотиками в соцсетях. «Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях! Увлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность и права человека нарушать нельзя!» — сказал он.

После этого в ресторан Моргенштерна «Кайф» пришли с внеплановой проверкой и приостановили его работу. Российские выступления музыканта перенесли.

В России на артиста завели несколько административных дел о пропаганде наркотиков — из‑за его клипов и татуировки с изображением растения, похожего на коноплю. 6 мая Минюст РФ включил Моргенштерна в реестр иноагентов. По мнению ведомства, музыкант осуществлял политическую деятельность, деньги на которую получал от израильской компании «Yoola» — она отвечает за монетизацию на ютубе и продвижение блогеров.

*Моргенштерн внесен Минюстом в список иноагентов
**Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена

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