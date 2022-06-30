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Warner Bros. объявила даты выхода сиквелов «Дюны» и «Годзилла против Конга»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:31

Legendary и Warner Bros. объявили новые премьерные даты двух своих блокбастеров. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнева выйдет 17 ноября 2023 года, вместо запланированного ранее 20 октября того же года. Премьера сиквела «Годзилла против Конга» намечена на 15 марта 2024 года.

Производство «Дюны-2» должно начаться осенью 2022-го. Режиссером, продюсером и сценаристом картины вновь выступит Дени Вильнев, а его соавтором, как и в первой части, станет Джон Спейтс.

К звездной команде, в которую входят Тимоте Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин, Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлер, присоединится французская актриса Леа Сейду. Она сыграет леди Марго — давнюю служительницу Сестричества.

Первая «Дюна» поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд картина собрала больше 500 млн рублей, после второго уик-энда — миллиард.

В США фильм заработал 40,1 млн долларов за первый уик-энд. Это был лучший старт в карьере Вильнева. Общие сборы картины превысили 400 млн долларов при бюджете в 165 млн.

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