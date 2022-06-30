О культовом писателе-фантасте Филипе К.Дике снимут художественный фильм

Биографическую книгу «Only Apparently Real» Пола Уильямса, рассказывающую о писателе Филипе К.Дике, экранизируют. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристом выступит бывший юрист Майкл Рихтер. Он же вместе Джоном Шестаком спродюсирует картину. Сейчас Рихтер и Шестак находятся в поисках режиссера, съемки планируют начать осенью 2022 года.

Книга «Only Apparently Real» рассказывает о взломе дома Дика, который произошел в начале 1970-х. В это время у писателя был в разгаре четвертый развод, и он пытался отказаться от амфетаминов, боролся с творческим кризисом и, возможно, был под колпаком правительства США.

В фильме также будет затронута смерть сестры-близнеца Дика в младенчестве. Это событие, как считают исследователи, оказало сильнейшее влияние на психику писателя и стала источником его многих расстройств.

Прожив 53 года, Филип К.Дик написал четыре десятка романов и более ста рассказов, переведенных на 25 языков. В своих произведениях он соединял научную фантастику, философию и социальную критику. Распространенные темы писателя — альтернативные истории, параллельные вселенные, виртуальная реальность, психические расстройства и наркотики.

Многие произведения Дика были экранизированы. Среди самых известных — фильмы «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта (на основе книги «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»), «Вспомнить все» Пола Верхувена, «Особое мнение» Стивена Спилберга и сериал «Человек в высоком замке» Фрэнка Спотница.