Задержание ректора РАНХиГС, ЛГБТ-флаг в центре Москвы и другие новости дня

Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвинили в хищении денег вуза в рамках дела экс-замминистра Марины Раковой. Он задержан, в РАНХиГС и у его сотрудников прошли обыски.

Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке СМИ за фейки о Российской армии и призывы к несанкционированным акциям. Ко второму чтению в него внесли «право на ошибку» — при первых двух нарушениях СМИ ждет лишь приостановка деятельности.

На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть. По сравнению с показателями 2021 года выручка кинотеатров упала на 63%, до 681,4 млн рублей, посещаемость — на 57%, до 1,2 млн человек.

Возле американского посольства в Москве подняли флаг ЛГБТ-сообщества. Это инициатива сотрудников дипмиссии в честь Месяца гордости.

Руководство ФСИН выступило против возвращения смертной казни в России. Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что ведомство привело два довода против: «Нельзя забирать у людей шанс исправиться, и второе, а кто будет исполнять? Хватит».

Центробанк представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. На ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля, а на обратной — Ржевский мемориал советскому солдату.

«Газпром» отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. На этом фоне стоимость акций компании упала на 30%.

Yandex Cloud запустил нейросеть, способную распознавать более 10 языков. С ее помощью можно создавать голосовых помощников, а также роботов для кол-центров с большим потоком клиентов.

Mattel выпустила серию кукол Барби в честь 50-летия альбома «Hunky Dory» Дэвида Боуи. Они одеты в голубой брючный костюм, полосатую рубашку, галстук и туфли на платформе — в таком же образе музыкант появился в клипе на трек «Life on Mars?».

Кэмерон Диас снимется с Джейми Фоксом в экшен-комедии Netflix «Снова в деле». Это будет ее первая роль после восьмилетнего перерыва.

Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь воссоединились на экране в дебютном трейлере ромкома «Билет в рай». Они сыграли разведенную пару, которая всеми средствами пытается помешать свадьбе дочери.

Дэн Снейт, известный как Caribou, анонсировал третий альбом своего другого электронного проекта Daphni. Два трека с грядущей пластинки уже можно послушать.