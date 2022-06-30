Фильм «Любовное настроение» Вонга Карвая выходит в повторный прокат в России

Фильм покажут в 80 кинотеатрах в 35 городах. Зрители увидят 4К-реставрацию оригинального пленочного негатива, созданную под контролем Карвая к 20-летнему юбилею ленты. Все сеансы пройдут на китайском языке (кантонский диалект) с русскими субтитрами.

30 июля компания «Иноекино» выпускает артхаусную мелодраму одного из представителей гонконгской новой волны Вонга Карвая «Любовное настроение» в повторный прокат в России. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».

Действие картины разворачивается в 1960 годах в Гонконге. В центре повествования — история Чоу и Су, мужчины и женщины, живущих по соседству. Их супруги часто отсутствуют дома из‑за работы, командировок и разъездов. При этом Чоу и Су предоставлены сами себе, они общаются как обычные соседи.

Ситуация меняется, когда они понимают, что их супруги изменяют им друг с другом. Так Чоу и Су становятся ближе, однако останавливают себя от того, чтобы отдаться чувствам.

Подробности проката и список городов — на сайте компании «Иноекино».

Предлагаем перечитать гид «Афиши Daily» по киновселенной Вонга Карвая, вышедший в 2021 году. Само собой, в нем нашлось место и «Любовному настроению».