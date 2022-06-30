Под открытым небом Пущинской обсерватории пройдет фестиваль авангардной музыки и науки

2 июля в наукограде Пущино пройдет первый фестиваль авангардной музыки и науки «Пульсары». Об этом говорится в телеграм-канале творческого объединения «Точка 190».

Зрителей ждет концерт для птиц в поле, препарированный рояль, разговоры о науке и звездах, музыка под тарелкой огромного телескопа.

Под открытым небом Пущинской обсерватории Екатерина Державина сыграет на фортепиано произведения Иоганна Себастьяна Баха, Гленна Гульда и Арво Пярта. Варвара Крюкова и Влад Чубенко исполнят Джорджа Крама и Карлхайнца Штокхаузена на рояле, а альтист Сергей Полтавский — Кайю Саариахо и Стивена Райха. Экспериментальный импровизационный сет представят Аркадий Пикунов, Петр Ившин, Сергей Полтавский.

Послушать работы Николая Корндорфа, Оливье Мессиана, Клода Дебюсси и Джона Кейджа можно будет в поле на концерте для птиц, который даст Вера Воронежская. А ансамбль Rosarium под управлением Марины Катаржновой будет играть Пелециса.