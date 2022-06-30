Дэн Снейт (он же — Caribou) выпустит третий альбом своего сайд-проекта Daphni

Канадский электронный музыкант Дэниел Снейт, более известный под сценическим именем Caribou, анонсировал новый альбом еще одного своего проекта Daphni. Он получит название «Cherry», сообщает Pitchfork.

Релиз намечен на 7 октября. В мае Снейт выпустил одноименный с грядущей пластинкой трек, а теперь опубликовал еще одну новую композицию «Cloudy». Всего в «Cherry» войдут 14 песен.