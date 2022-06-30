Дэн Снейт (он же — Caribou) выпустит третий альбом своего сайд-проекта Daphni

Канадский электронный музыкант Дэниел Снейт, более известный под сценическим именем Caribou, анонсировал новый альбом еще одного своего проекта Daphni. Он получит название «Cherry», сообщает Pitchfork.
Релиз намечен на 7 октября. В мае Снейт выпустил одноименный с грядущей пластинкой трек, а теперь опубликовал еще одну новую композицию «Cloudy». Всего в «Cherry» войдут 14 песен.
К текущему моменту под именем Daphni Снейт успел опубликовать две полноформатные пластинки (как Caribou — пять). Это «Jiaolong» (2012) и «Joli Mai» (2017), а также сборник «FabricLive 93» (2017).
В начале 2015 года Caribou составил плейлист из тысячи любимых песен, от Wire и My Bloody Valentine до Нины Симон, Ашера и Канье Уэста. Музыкальный журналист, экс-главред «Афиши Волны» Артем Макарский послушал его целиком и поделился ощущениями.