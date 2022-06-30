Группа Pompeya станет хедлайнером фестиваля «Ретрорейс» от Музея транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы анонсировал концертную программу своего фестиваля «Ретрорейс», который состоится 9 июля на Воробьевых горах. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Хедлайнером фестиваля станет группа Pompeya, известная инди- и поп-музыкой 80–90-х. Выступление коллектива начнется в 20.00. Кроме того, на мероприятии выступят Алина Крочева в 17.30 и группа Pep-See в 19.00 с «экстремальным диско».

«Фестиваль „Ретрорейс“ станет хорошим началом вновь зарождающейся традиции проводить семейный досуг, знакомясь с легендами городских улиц — редчайшими автомобилями и техникой», — рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

На «Ретрорейсе» покажут модели автомобилей, которые были выпущены в 60–70-е годы. Весь день на площадке под открытым небом будет открыта выставка Музея транспорта Москвы и приглашенных клубов «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и Lada History.

В течение всего дня на площадке можно будет поиграть в «Хоккей» и «Авторалли» от Музея советских игровых автоматов, а вечером — в настольные игры. Также для гостей фестиваля Chess Club Moscow проведет урок по шахматам для начинающих и открытый шахматный турнир на 50 участников.

Кроме того, на мероприятии пройдет большое пятичасовое авторалли по самым живописным районам центра столицы. Чтобы попасть на «Ретрорейс», необходимо зарегистрироваться на сайте Музея транспорта Москвы.