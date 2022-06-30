перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Иноекино»/YouTube
Фильм «Любовное настроение» Вонга Карвая выйдет в повторный прокат в России 20:18
Дэн Снейт (он же — Caribou) выпустит третий альбом своего сайд-проекта Daphni 19:30
Под открытым небом Пущинской обсерватории пройдет фестиваль авангардной музыки и науки 19:10
Как прошел фестиваль Ural Music Night — со сценой «Афиши Daily» и инклюзивной программой 18:04
Группа Pompeya станет хедлайнером фестиваля «Ретрорейс» от Музея транспорта Москвы 17:51
Пресс-материалы
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» вновь пройдут «Джазовые сезоны» 17:23
«Бумага» выпустила мерч, посвященный свободе слова 17:20
ФСИН выступила против возвращения смертной казни в России 17:08
Сотрудники посольства США в Москве вывесили ЛГБТ-флаг 16:45
Jeembo представит новый альбом на «Плюс Даче». В сопровождении постановки Федора Елютина 16:26
Беларусь, Киргизия и Узбекистан: «Мегафон» назвал популярные туристические направления у россиян 16:25
Barbie/Twitter
Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи из клипа «Life on Mars?» 15:59
Delivery Club расширил программу образовательных грантов для курьеров 15:00
Опрос: 70% москвичей тратят на дорогу до работы около двух часов 14:55
90% россиян признают влияние человека на климат — и другие цифры из опроса ВШЭ о научной грамотности 14:53
Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке СМИ за фейки о Российской армии 14:26
Кадр из фильма «Мой ангел-хранитель»
Кэмерон Диас вернется в кино после восьмилетнего перерыва 13:42
Yandex Cloud запустил нейросеть, с которой можно поговорить сразу на 10 языках 13:23
Суд заменил условное наказание Люсе Штейн на реальный срок по «санитарному делу» 13:00
«Газпром» отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. Стоимость акций компании упала 12:03

Группа Pompeya станет хедлайнером фестиваля «Ретрорейс» от Музея транспорта Москвы

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:51

Музей транспорта Москвы анонсировал концертную программу своего фестиваля «Ретрорейс», который состоится 9 июля на Воробьевых горах. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Хедлайнером фестиваля станет группа Pompeya, известная инди- и поп-музыкой 80–90-х. Выступление коллектива начнется в 20.00. Кроме того, на мероприятии выступят Алина Крочева в 17.30 и группа Pep-See в 19.00 с «экстремальным диско».

«Фестиваль „Ретрорейс“ станет хорошим началом вновь зарождающейся традиции проводить семейный досуг, знакомясь с легендами городских улиц — редчайшими автомобилями и техникой», — рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

На «Ретрорейсе» покажут модели автомобилей, которые были выпущены в 60–70-е годы. Весь день на площадке под открытым небом будет открыта выставка Музея транспорта Москвы и приглашенных клубов «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и Lada History.

В течение всего дня на площадке можно будет поиграть в «Хоккей» и «Авторалли» от Музея советских игровых автоматов, а вечером — в настольные игры. Также для гостей фестиваля Chess Club Moscow проведет урок по шахматам для начинающих и открытый шахматный турнир на 50 участников.

Кроме того, на мероприятии пройдет большое пятичасовое авторалли по самым живописным районам центра столицы. Чтобы попасть на «Ретрорейс», необходимо зарегистрироваться на сайте Музея транспорта Москвы.

События недели на afisha.ru
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
трагикомедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить