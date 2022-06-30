В музее-заповеднике «Горки Ленинские» вновь пройдут «Джазовые сезоны»

20 и 21 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет VIII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В оба дня фестиваля можно будет услышать его бессменных хедлайнеров — Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр.

К ним присоединятся Денис Мацуев, «Симфоджаз братьев Ивановых», Valeriy Stepanov Acoustic Quartet, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, Джазовый оркестр Алексея Терентьева и многие другие. Специальными гостями станут музыканты из Бразилии и Турции.

Купить билеты можно на «Афише».

В общей сложности зрителей ждут 14 часов джазовой музыки, а еще — мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные активности и маркет. В этом году фестиваль будет посвящен столетию российского джаза.