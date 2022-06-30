«Бумага» выпустила мерч, посвященный свободе слова

Петербургское онлайн-медиа «Бумага» выпустило коллекцию мерча «Свобода мне к лицу». Она посвящена свободе слова, рассказали «Афише Daily» представители издания.

В линейку вошли худи, шоперы, футболки, аксессуары, косметика, свечи и бенто-торты. Украшены изделия фразами «Свобода мне к лицу» и «Свобода мне по вкусу», написанными от руки главредом «Бумаги» Татьяной Ивановой.

Также на шоперах, футболках, худи, носках и обложках для паспорта появилось перечеркнутое слово «Свобода». В разработке дизайна участвовали журналисты издания.