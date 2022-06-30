«Бумага» выпустила мерч, посвященный свободе слова

Петербургское онлайн-медиа «Бумага» выпустило коллекцию мерча «Свобода мне к лицу». Она посвящена свободе слова, рассказали «Афише Daily» представители издания.
В линейку вошли худи, шоперы, футболки, аксессуары, косметика, свечи и бенто-торты. Украшены изделия фразами «Свобода мне к лицу» и «Свобода мне по вкусу», написанными от руки главредом «Бумаги» Татьяной Ивановой.
Также на шоперах, футболках, худи, носках и обложках для паспорта появилось перечеркнутое слово «Свобода». В разработке дизайна участвовали журналисты издания.
«Свобода — одна из главных ценностей „Бумаги“ и, как нам кажется, Петербурга. Свободе как ценности посвящен и мерч, который мы запустили с нашими любимыми командами. Мы давно хотели сделать мерч „Бумаги“, который будет классно носить самим и дарить друзьям, и вот пожалуйста», — заявил гендиректор «Бумаги» Кирилл Артеменко.
Мерч стал частью проекта «Остаемся собой». Партнеры мерча — интернет-магазин «Мам, купи!», бренд натуральной косметики «Это я», а также проекты SP.Candle и bakery_xoxo. Авторы идеи — коммуникационное агентство Doing Great Agency. Вырученные средства пойдут на поддержку «Бумаги», которую в марте заблокировал Роскомнадзор.