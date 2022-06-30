ФСИН выступила против возвращения смертной казни в России

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выступило против возвращения смертной казни в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра юстиции Константина Чуйченко.

«Наше ведомство курирует Федеральную службу исполнения наказаний, которая занималась раньше исполнением наказания в части смертной казни. Я, готовясь к встрече, позвонил одному из руководителей, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: «Ваше отношение к проблеме смертной казни?» И я был удивлен, когда он мне ответил: «Не надо этого делать», — рассказал он.

Чуйченко также подчеркнул, что руководство ФСИН привело два довода против возвращения казни: «Нельзя забирать у людей шанс исправиться, и второе, а кто будет исполнять? Хватит».

Разговоры об этом появились после выхода России из Совета Европы. Тогда Дмитрий Медведев заявил, что выход из СЕ «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников».

Позже депутаты ЛДПР предложили обсудить возвращение смертной казни для «самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений» — коррупции в особо крупном размере, изнасилования детей, убийства в особо изощренной форме, терроризма и других.