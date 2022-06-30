Сотрудники посольства США в Москве вывесили ЛГБТ-флаг

«Посольство США в Москве поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+ и их борьбой за равные права», — заявили представители посольства.

Авторы этой акции — сами сотрудники посольства. Она приурочена к Месяцу гордости.

Возле американского посольства в Москве подняли радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

В Месяц гордости во многих странах проходят прайды, фестивали и другие мероприятия, которые нацелены на признание ЛГБТ-сообщества в мире.

У посольства США радужный флаг вывешивают не впервые. Подобную акцию его сотрудники устраивали в 2020 году, тогда она также была связана с Месяцем гордости.