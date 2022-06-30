Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи из клипа «Life on Mars?»

Куклы из новой серии одеты в голубой брючный костюм, полосатую рубашку, галстук и туфли на платформе. Дополнен наряд яркими голубыми тенями, розовой помадой и объемной прической в стиле 70-х. Именно в таком образе Боуи появился в клипе на трек «Life on Mars?».

«Дэвид Боуи был неповторимым культурным феноменом благодаря его вкладу в музыку, искусство, моду и кино. Наша вторая трибьют-кукла отмечает 50-летие его классического „Hunky Dory“, клипа на культовую „Life on Mars?“ и наряда, навсегда связанного с этим абсолютным хамелеоном поп-музыки», — говорится на сайте Mattel.

В апреле Mattel выпустила куклу Елизаветы II к 70-летию правления королевы. Она была одета в торжественное платье цвета слоновой кости, поверх которого — синяя лента, украшенная медальонами, напоминающими ордена королевы. Также у этой Барби была тиара, повторяющая ту, что Елизавета II надевала на свою свадьбу.