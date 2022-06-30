Как прошел фестиваль Ural Music Night — со сценой «Афиши Daily» и инклюзивной программой

В ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night — в нем приняли участие более 3000 групп из российских городов. Показываем (и кратко пересказываем), как прошел фестиваль. Событие состоялось на 103 сценах — они расположились на площадях, в барах, музеях, театрах, парках и дворах. Вход на все концерты был бесплатным. Жанры: от молодого инди до электроники, от хип-хопа до академической музыки. Хедлайнеры — «Браво», Найк Борзов, МакSим, «Лауд» и еще ряд новых и старых звезд.

© Антон Кушнов

«Афиша Daily» представила собственную сцену «Музыка надежды», пригласив участвовать небольшие проекты и независимых музыкантов — это «Залив», Парнишка, Electrolith, «Свидание», «Макодзеба», «Гафт», Gauga, Theabc и «Дисциплина безбольной биты».

© Артем Гончаров

«Это музыка будущего, музыка о человеке и для человека, это голоса большой страны», — рассказал редактор музыкального раздела Николай Овчинников. По ссылке Николай кратко представляет каждого из артистов.

© Сергей Банных

Кроме «Афиши Daily», собственные шоукейсы провели издания «Мастера Сибири» и Jazzist, а также музыкальный лейбл Yummy Music. О музыкантах на этих сценах, а также о концепции каждой из них мы рассказывали здесь.

© Антон Кушнов

В совокупности за одну ночь исполнители на всех площадках отыграли порядка 430 часов живых выступлений. Фестиваль завершился на рассвете: «Браво» и «Запрещенные барабанщики», а также екатеринбургский оркестр B-A-C-H и Теона Контридзе, организаторы, волонтеры и зрители исполнили «Луч солнца золотого». Композицию также представили на русском жестовом языке для людей с особенностями слуха. Песни МакSим тоже были переведены на жестовый язык.

Для людей с инвалидностью была доступна часть сцен. Организаторы сообщили, что каждому такому посетителю (всего среди зрителей были 242 человека с особенностями), а также сопровождающим были предоставлены места в безопасных зонах на площадках.

© Сергей Банных

Самой доступной площадкой был назван «Театр под открытым небом» на площади 1905 года в центре Екатеринбурга. Организаторы уточнили, что 60 гостей с особенностями слуха смогли стать зрителями мюзикла «Алые паруса» Пермского академического «Театра-театра» — он также был переведен на русский жестовый язык. Для незрячих гостей было обеспечено тифлокомментирование.

© Татьяна Постникова