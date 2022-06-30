Беларусь, Киргизия и Узбекистан: «Мегафон» назвал популярные туристические направления у россиян

Эксперты «Мегафона» выяснили, что в апреле — июне число россиян, отправившихся в путешествие за границу, стало рекордным за последние три года. При этом отдыхающих на зарубежных курортах стало вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В «Мегафоне» также отметили рост средней продолжительности заграничной поездки с восьми дней (в 2019 году) до десяти (в 2022 году).

Топ направлений, куда чаще всего ездили россияне, возглавила Беларусь. Второе место заняла Турция, а третье — Казахстан. В лидеры по росту турпотока также выбились Киргизия (+71% по сравнению с 2019 годом) и Узбекистан (+55%). С обеими странами у России есть прямое сообщение, а туроператоры запустили пакетные туры.

Кроме того, некоторые экзотические направления уже обогнали допандемийные времена по числу путешественников. Так, Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы — на 27%, Сейшельские Острова — на 4%.

Беларусь также стала лидером по продолжительности звонков — в среднем 26 минут на одного путешественника, второе и третье места у ОАЭ (19 минут на человека) и Греции (16 минут).