Delivery Club расширил программу образовательных грантов для курьеров

Сервис доставки Delivery Club расширил ежегодную программу грантов «Доставка знаний» для курьеров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Delivery Club и Skillbox Holding Limited оплатят 90% стоимости каждого курса, а остальную часть курьерам нужно будет оплатить самостоятельно. Участниками проекта могут стать те, кто сотрудничает с сервисом больше 3 месяцев.

В этом году в проекте участвует не только Skillbox, но и такие образовательные платформы, как GeekBrains и SkillFactory.

Всего курьерам будет доступно 17 программ обучения в маркетинге, программировании, дизайне и менеджменте. Так, например, они могут пройти курс «Frontend-разработчик» или освоить другие востребованные IT-специальности. Для участия в программе курьерам необходимо выбрать курс на сайте «Доставказнаний.рф» и заполнить специальную форму.

Для обучения каждой профессии курьерам достаточно владеть базовыми навыками пользования компьютером, в остальном профессии можно освоить с нуля.

«У каждого человека есть надежды и стремления к развитию себя и своей карьеры. Мы рады вместе с Delivery Club помогать этим стремлениям осуществляться, дать возможность людям параллельно зарабатывать и искать свое призвание. Наша социальная миссия — делать образование доступнее», — рассказал бренд-директор Skillbox Holding Limited Влад Ситников.