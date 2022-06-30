Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке СМИ за фейки о Российской армии

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который наделяет Генпрокуратуру правом лишать аккредитации СМИ без судебного решения. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

СМИ могут внесудебно заблокировать за публикацию:

— фейков о Российской армии или ее дискредитацию,

— материалов с явным неуважением к обществу и государству,

— призывов к участию в несанкционированных акциях,

— ложной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан или может повлечь массовые нарушения общественного порядка.

Ко второму чтению в законопроект внесли «право на ошибку». При первом нарушении СМИ грозит приостановка деятельности на срок до трех месяцев, при повторном — на срок до полугода.

В период приостановки работы редакция, главред, издатель и распространитель продукции средства массовой информации не вправе осуществлять предусмотренную законом о СМИ деятельность. Если медиа в течение установленного срока устранит нарушение, РКН может вынести решение о возобновлении его работы.

При неоднократном нарушении СМИ грозит уже отзыв лицензии. Полномочиями запрещать СМИ на территории России и отзывать у них лицензию наделят генпрокурора и его замов.

Кроме того, законопроект позволяет запрещать иностранные медиа в России в ответ на аналогичные действия в отношении российских СМИ за рубежом. По мнению авторов документа, поправки позволят давать «оперативный симметричный ответ на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации».

Ранее, согласно закону «О СМИ», лишить лицензии издание мог только суд по иску Роскомнадзора.