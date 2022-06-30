Yandex Cloud запустил нейросеть, с которой можно поговорить сразу на 10 языках

Компания Yandex Cloud запустила нейросеть, способную распознавать более 10 языков одновременно. Об этом сообщает VC.

С ее помощью можно создавать голосовых помощников, а также роботов для кол-центров с большим потоком клиентов. Она автоматически будет переключаться с одного языка на другой в зависимости от ответов собеседника.

В частности, нейросеть знает английский, французский, датский, финский, турецкий и другие языки. Она может распознать речь на любую тему — короткие и длинные фразы, имена, адреса, даты и числа.

Разработка основана на базе архитектуры Transformer, поэтому способна обрабатывать вводные слова параллельно и независимо друг от друга, что позволяет ей быстрее обучаться.

Работает многоязычная модель в сервисе синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit, который используют более 1000 компаний, включая X5 Group и «Додо-пиццу». Настроить ее можно стандартными средствами в API.