Кэмерон Диас вернется в кино после восьмилетнего перерыва

Кэмерон Диас снимется вместе с Томом Брейди и Джейми Фоксом в экшен-комедии Netflix «Снова в деле» от режиссера Сета Гордона («Спасатели Малибу»). Об этом сообщает Variety.

«Джейми Фокс, только ты можешь вернуть меня в строй. Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!» — написала актриса в своих соцсетях.

Сценарий к грядущему фильму написал сам режиссер в соавторстве с Бренданом О’Брайеном («Соседи. На тропе войны»). Подробности сюжета пока держатся в секрете. По словам Фокса, производство должно начаться в конце этого года.

«Снова в деле» не первая картина, над которой Диас и Фокс работали вместе. Впервые они снялись в спортивной драме 1999 года «Каждое воскресенье». Последней их работой стал мюзикл 2014 года «Энни». Как раз именно после этой картины Диас завершила свою карьеру.