перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сотрудники посольства США в Москве вывесили ЛГБТ-флаг 16:45
Jeembo представит новый альбом на «Плюс Даче». В сопровождении постановки Федора Елютина 16:26
Беларусь, Киргизия и Узбекистан: «Мегафон» назвал популярные туристические направления у россиян 16:25
Barbie/Twitter
Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи из клипа «Life on Mars?» 15:59
Delivery Club расширил программу образовательных грантов для курьеров 15:00
Опрос: 70% москвичей тратят на дорогу до работы около двух часов 14:55
90% россиян признают влияние человека на климат — и другие цифры из опроса ВШЭ о научной грамотности 14:53
Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке СМИ за фейки о Российской армии 14:26
Кадр из фильма «Мой ангел-хранитель»
Кэмерон Диас вернется в кино после восьмилетнего перерыва 13:42
Yandex Cloud запустил нейросеть, с которой можно поговорить сразу на 10 языках 13:23
Суд заменил условное наказание Люсе Штейн на реальный срок по «санитарному делу» 13:00
«Газпром» отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. Стоимость акций компании упала 12:03
Депутаты предложили объявить 1 июля Днем ветерана боевых действий 11:59
Центробанк представил обновленную купюру номиналом 100 рублей 11:24
Universal Pictures UK/YouTube
Джордж Клуни и Джулия Робертс в первом трейлере ромкома «Билет в рай» 10:38
CNN: с Дональда Трампа сняли обвинение в неуважении к суду 10:22
В России число работающих кинозалов уменьшилось на треть 9:59
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве 9:00
Смартфоны Honor перестали поставлять в Россию 8:30
Певца Ар Келли, признанного виновным в сексуальной эксплуатации, приговорили к 30 годам тюрьмы Вчера в 23:15

Кэмерон Диас вернется в кино после восьмилетнего перерыва

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:42

Кэмерон Диас снимется вместе с Томом Брейди и Джейми Фоксом в экшен-комедии Netflix «Снова в деле» от режиссера Сета Гордона («Спасатели Малибу»). Об этом сообщает Variety.

«Джейми Фокс, только ты можешь вернуть меня в строй. Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!» — написала актриса в своих соцсетях.

Сценарий к грядущему фильму написал сам режиссер в соавторстве с Бренданом О’Брайеном («Соседи. На тропе войны»). Подробности сюжета пока держатся в секрете. По словам Фокса, производство должно начаться в конце этого года.

«Снова в деле» не первая картина, над которой Диас и Фокс работали вместе. Впервые они снялись в спортивной драме 1999 года «Каждое воскресенье». Последней их работой стал мюзикл 2014 года «Энни». Как раз именно после этой картины Диас завершила свою карьеру.

События недели на afisha.ru
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
трагикомедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Том Брэди
Кэмерон Диаз
Джейми Фокс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить