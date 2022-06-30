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90% россиян признают влияние человека на климат — и другие цифры из опроса ВШЭ о научной грамотности

Денис Ламехов
Сегодня в 14:53

Ученые НИУ ВШЭ опубликовали итоги исследования научной грамотности россиян. Результаты опроса появились на сайте университета.

Данные, полученные в 1996 году, сравнивали с промежуточными результатами, а также с наиболее свежими — они датированы 2020 годом. Исследователи опрашивали россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Объем выборки они не приводят.

Научная грамотность отражает знание базовых научных фактов из школьной программы и способность рассуждать логически

Уровень научной грамотности оценивают с помощью короткого теста: респонденты должны установить, какие из представленных утверждений верные, а какие — ложные.
Валентина Полякова и Екатерина Стрельцова
Авторы исследования

Не все утверждения, которые есть в новейшем исследовании, предлагалось оценивать с 1996 года — часть из них была добавлена в 2003 и 2006 годах. Те, что связаны с экологией и вакцинацией, вошли в опросник в 2020-м.

Общепринятые истины

Вначале исследователи ВШЭ приводят ответы, связанные с «базовыми положениями научного описания мира» — их ученые называют общепринятыми истинами.

93% опрошенных согласны с тем, что Земля вращается вокруг Солнца (85% в 2006-м). 90% признают влияние деятельности человека на климатические изменения. Это два самых высоких показателя в текущем исследовании.

84% жителей России согласились с утверждением о том, что центр Земли очень горячий (70% в 2006-м). 83% — с тем, что континенты планеты движутся уже миллионы лет и продолжат это делать (37% в 1996-м).

Самая низкая доля верных оценок — 70% — пришлась на утверждение «Электрон меньше, чем атом» (48% в 1996-м).

Дискуссионные вопросы

Затем в работе приводятся тезисы, которые авторы называют дискуссионными или специализированными. Они отмечают, что процент верных ответов здесь значительно ниже.

Опрошенные часто ошибались, когда оценивали утверждения, касающиеся здоровья, в том числе вакцинации.

Так, респондентов попросили оценить ложное утверждение «Прививки гораздо чаще приводят к отсталости в развитии у детей, чем об этом говорят ученые и медики». 48% согласились, что оно ложно, 30% назвали его верным, 22% воздержались.

В ВШЭ говорят что такие результаты (даже притом что почти 50% россиян дали верный ответ) обнажают проблему недоверия к достижениям науки.

51% опрошенных счел, что в психологии можно провести научный эксперимент, как и в физике — это верный тезис. 30% не согласны с ним, 19% затруднились ответить.

Ссылаясь на данные Еврокомиссии, ученые сообщают, что в европейских странах наблюдается похожая ситуация: 47% опрошенных признают единство методологических оснований в естественных и социальных науках, 29% отрицают его, 24% затрудняются ответить.

Итоги

Среди опрошенных с высшим образованием 39% показали высокий уровень научной грамотности (против 25% в среднем по выборке). В категории со средним и более низким уровнем образования эта доля почти в 2,5 раза меньше (16% и 15% соответственно).

Доля респондентов с высокими показателями научной грамотности примерно вдвое выше в областных центрах, чем в селах и поселках городского типа: 33% против 16% и 14% соответственно.

Различия по полу и возрасту выражены слабее. Научная грамотность немного выше среди мужчин, но эта особенность проявляется лишь в городах.

В целом исследователи подчеркивают, что на протяжении всего периода измерений — т. е. последних 25 лет — уровень научной грамотности в России постепенно возрастал. Доля людей, верно оценивавших представленные утверждения, к 2020 году увеличилась в каждом из случаев, где можно отследить динамику.

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