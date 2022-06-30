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Суд заменил условное наказание Люсе Штейн на реальный срок по «санитарному делу»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:00

Пресненский суд Москвы заменил ограничение свободы на реальный срок в колонии участнице Pussy Riot Люсе Штейн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно решению суда, она должна будет провести под стражей неотбытую часть наказания по «санитарному делу» — 31 день.

В настоящее время Штейн находится не в России. Она покинула страну в апреле, срезав с ноги электронный браслет — он отслеживал местоположение активистки, после того как в августе 2021 года суд назначил ей год ограничения свободы по «санитарному делу».

16 мая МВД России объявило Штейн в розыск в рамках уголовного дела.

Ранее суд заменил ограничение свободы на реальный срок еще одной участнице Pussy Riot Марии Алехиной. Она, как и Штейн, покинула Россию.

«Санитарным делом» называют совокупность административных дел, которые были заведены из‑за митингов в Москве в начале 2021 года. Протесты были не согласованы властями города из‑за риска распространения коронавируса. По версии следствия, Штейн вместе с другими оппозиционерами призывала к участию в этих акциях.

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