Депутаты предложили объявить 1 июля Днем ветерана боевых действий

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР и сенаторы Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект, официально устанавливающий 1 июля Днем ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта подчеркнули, что в настоящее время в России ветеранами боевых действий являются более 2 млн человек.

«Законодательное закрепление Дня ветеранов боевых действий будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан», — сказано в пояснительной записке.

Один из авторов инициативы Борис Пайкин заявил, что в большинстве регионов страны этот день уже отмечается на протяжении десяти лет. «Поэтому уверен, что вносимые <…> изменения будут поддержаны ветеранами вооруженных сил, всеми гражданами страны», — сказал он.

В Госдуме добавили, что выходной и выплаты ко Дню ветеранов боевых действий пока не планируются. «Сегодня в Трудовом кодексе у нас баланс выходных дней и рабочих дней. И для того, чтобы этот баланс в ту или иную сторону сдвигать, нужно это все обсуждать, чтобы интересы были все учтены», — сказал один из авторов инициативы Ярослав Нилов.