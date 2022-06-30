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Центробанк представил обновленную купюру номиналом 100 рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:24

Банк России презентовал новую купюру номиналом 100 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на обратной — Ржевский мемориал советскому солдату.

Обновленная купюра номиналом 100 рублей содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. На банкноте также имеется QR-код, который ведет на страницу регулятора с подробной информацией об оформлении и признаках подлинности.

В Центробанке подчеркнули, что модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно.

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