Центробанк представил обновленную купюру номиналом 100 рублей

Банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на обратной — Ржевский мемориал советскому солдату.

Банк России презентовал новую купюру номиналом 100 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Обновленная купюра номиналом 100 рублей содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. На банкноте также имеется QR-код, который ведет на страницу регулятора с подробной информацией об оформлении и признаках подлинности.

В Центробанке подчеркнули, что модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно.