В России число работающих кинозалов уменьшилось на треть

В России из‑за отсутствия иностранных премьер больше чем на треть сократилось число работающих кинозалов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

6 июня количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, упало на 36% (до 3600 залов) по сравнению с 5700 кинозалов в январе. В выходные, 4 и 5 июня, показатель упал до 21% по сравнению с январем.

По данным АВК, с 20 мая по 5 июня выручка кинотеатров упала на 63%, до 681,4 млн рублей, посещаемость — на 57%, до 1,2 млн человек по сравнению со среднестатистическими показателями 2021 года.

Чаще всего кинотеатры закрывают часть залов в будни и открывают в выходные, но некоторые залы и вовсе не используются уже на протяжении трех месяцев, так как российские картины не собирают достаточное количество трафика.

Ранее Минфин отказался выделить 6,5 млрд рублей на поддержку кинотеатров в стране. Там заявили, что свободные средства из федерального бюджета перераспределяются на развитие экономики в условиях санкций.