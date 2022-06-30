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CNN: с Дональда Трампа сняли обвинение в неуважении к суду

Виктория Шанина
Сегодня в 10:22

Бывший президент США Дональд Трамп освобожден от обвинений в неуважении к суду Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на постановление Верховного суда штата.

Соответствующее решение вынес судья Артур Энгорон. Он пришел к выводу, что защита Трампа выполнила необходимые для снятия ответственности предписания. В частности, экс-президент выплатил штраф в размере 110 тыс. долларов — эта сумма будет храниться на специальном счете до завершения судебного процесса.

Кроме того, Дональд Трамп согласился сделать заявление под присягой относительно информации о том, что он уничтожал документы времен своего президентства.

В конце апреля суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента США ежедневно выплачивать по 10 тыс. долларов до тех пор, пока он не предоставит документы, необходимые для расследования финансовых операций The Trump Organization. Тогда суд заявил, что отказ Трампа показать документы по требованию генерального прокурора — это неуважение к суду.

В 2019 году власти Нью-Йорка начали расследование против Дональда Трампа и его бизнеса. Следствие заподозрило The Trump Organization в завышении стоимости активов ради получения кредитов на более выгодных условиях, а также льгот при уплате налога на недвижимость.

Трамп стал президентом США в 2017 году, тогда же он покинул пост главы The Trump Organization. Он утверждает, что дело против компании имеет политические мотивы.

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