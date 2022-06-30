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Смартфоны Honor перестали поставлять в Россию

Виктория Шанина
Сегодня в 8:30

Китайский производитель смартфонов Honor (раньше принадлежал Huawei) приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Фактически смартфоны марки перестали поставлять в страну еще в марте, однако официальных заявлений по этому поводу не было. Об уходе с российского рынка Honor тоже ничего не говорила.

Один из собеседников издания заявляет, что компания уже договорилась с партнерами в Узбекистане, которые будут ввозить смартфоны в Россию с помощью параллельного импорта. Таких же партнеров Honor сейчас ищут в Армении и Грузии.

«Расширение сети дистрибьюторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — сказал он.

Ранее стало известно, что Huawei начала закрывать свои магазины в России. Первый магазин, находящийся в московском торговом центре «Ривьера», прекратил работу еще 28 февраля. После закрылись еще три торговые точки — в Ростове-на-Дону, Новокузнецке и Уфе.

Остальные 15 магазинов по состоянию на начало июня продолжают работать, но они также находятся под угрозой закрытия. Причина — нехватка товаров на складах и снижение спроса на смартфоны.

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